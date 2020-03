A antiga presidente da Direção da Tapada Nacional de Mafra foi condenada a pagar uma multa de 41 mil euros por assédio moral a trabalhadores. A multa será dividida pelos membros da direção que sabiam e não denunciaram.

A primeira queixa de assédio contra a antiga presidente foi apresentada em 2016 por um sindicato. Agora, quatro anos depois, a Autoridade para as Condições do Trabalho considerou provadas as acusações de assédio moral.

Ver também: