Parlamento debate crimes contra animais cinco anos depois da nova lei

Os crimes contra animais de companhia estão em debate na sexta-feira no parlamento com a discussão dos projetos de lei do PAN, PSD, PS e BE, cinco anos após a entrada em vigor da lei que criminaliza os maus tratos.

O projeto de lei do PAN (Pessoas-Animais-Natureza) pretende reforçar o regime sancionatório aplicável aos crimes contra animais de companhia e alargar a proteção aos restantes animais, alterando para tal o Código Penal e o Código de Processo Penal.

"Volvidos mais de cincos anos desde a entrada em vigor da lei que criminalizou os maus tratos e o abandono dos animais de companhia urge revisitar este regime com vista ao reforço da proteção dos animais de companhia, o que passa pela necessária clarificação do tipo penal ou conceitos aí estabelecidos", refere o PAN, que propõe alargar a proteção contra a prática de maus tratos a todos os animais e não apenas aos de companhia.

O PAN quer também autonomizar o crime de morte de um animal, fazendo assim a distinção da morte que decorre dos maus tratos e a morte intencional e alterar o crime de abandono com vista a abranger situações em que a posse do animal não foi formalmente transferida para os centros de recolha oficial ou para as associações zoófilas, bem como agravar as sanções nos casos de maus tratos, nomeadamente uma pena de prisão dois anos.

Por sua vez, o projeto de lei do PSD propõe a criminalização da conduta de quem mate, sem motivo legítimo, um animal de companhia.

"Propõe-se que a conduta de quem mate, sem motivo legítimo, animal de companhia seja punido com pena de prisão até três anos ou com pena de multa, punindo-se igualmente a respetiva tentativa. Esta alteração vem responder a um conjunto de apelos de várias entidades, para além de clarificar aquela que foi, desde sempre, a intenção do legislador", lê-se na proposta social-democrata.

Já o Partido Socialista propõe um conjunto "de alterações pontuais" às normas do Código Penal sobre esta matéria, "procurando dar resposta aos problemas consensualmente diagnosticados através da aplicação da lei".

Nesse sentido, o PS considera "fundamental clarificar" o regime de punição da tentativa e da negligência e que deve haver uma distinção de situações de simples abandono, em que se justifica a moldura penal existente, daqueles casos em que o abandono do animal resultar perigo para a vida do animal.

O PS procede ainda "a uma dupla alteração ao conceito de animal de companhia para efeitos penais, deixando por um lado clara a inclusão dos animais de companhia errantes sujeitos a registo, bem como suprimindo o número dois do artigo 389.º, gerador de equívocos vários e sem utilidade real no plano exegético ou de aplicação das normas penais em presença, que se querem claras e precisas".

O projeto de lei do Bloco de Esquerda é outra iniciativa em discussão na Assembleia da República, considerando o BE que "cumpre agora reforçar o regime legal vigente tendo em conta a aprendizagem dos últimos anos e tendo em conta as diversas propostas para solução de algumas incongruências e inconsistências de legística".

O BE defende que os crimes relativos a maus tratos abrangem "não apenas os animais de companhia, mas também todos os animais sencientes cuja vivência está associada aos seres humanos, independentemente da função que desempenham".

Como medida preventiva enquanto decorre o processo judicial, o BE propõe que o animal deverá poder ser retirado temporariamente ao seu detentor legal caso este seja arguido de maus tratos sobre o mesmo ou outros animais".

O projeto do Bloco de Esquerda alarga ainda de cinco para 10 anos o prazo de inibição de detenção legal de animais para condenados por crimes de maus tratos.

