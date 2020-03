Plano de Transição Digital apresentado hoje em Lisboa

Estamos na semana digital do Governo e é neste âmbito que vai ser apresentado hoje, em Lisboa, o Plano de Transição Digital. O plano assenta em três pilares: Pessoas, Empresas e Estado e é concebido para ser um motor de transformação, com o propósito acelerar Portugal, sem deixar ninguém para trás, e projetar o país no mundo. André de Aragão Azevedo, Secretário de Estado para a Transição Digital, esteve na Edição da Manhã para nos explicar melhor em que consiste este plano e as suas medidas mais importantes.