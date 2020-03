Terceira fase de alteração de emissores da TDT arranca hoje

A terceira fase da alteração da rede de emissores da TDT, essencial para o arranque do 5G, que envolve os distritos de Lisboa, Santarém, Leiria, Coimbra, Castelo Branco, Viseu e Setúbal, arranca hoje.

"A terceira fase da migração da rede de emissores da TDT (televisão digital terrestre) começa com a alteração do emissor de Cheleiros, em Sintra, e termina no dia 21 de abril, com o emissor de Piódão", referiu a Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom) em comunicado divulgado na quarta-feira.