Cobra pitão albina capturada em Loulé acolhida pelo Zoológico de Lagos

Uma cobra pitão albina com 2,60 metros de comprimento e 75 quilos foi esta quinta-feira capturada na Fonte Benémola, em Querença, Loulé, depois de um grupo de caminhantes noruegueses terem alertado o Instituto de Conservação da Natureza e Florestas (ICNF).

O animal pernoitou nas instalações do ICNF, em Olhão, seguindo esta sexta-feira para o Zoo de Lagos, onde foi recebida e acolhida. Neste momento, permanece a recuperar, em quarentena, depois de lhe ter sido aplicado um microchip de identificação.

Esta espécie, originária do Sudeste Asiático, pode atingir 8 metros de comprimento e viver cerca de 25 anos. À semelhança de outras pitons, não é venenosa, matando as suas presas por constrição. As populações selvagens encontram-se vulneráveis devido à sua exploração pelo comércio de animais de estimação.

Pode ver aqui as imagens amadoras captadas pelo grupo de caminhantes