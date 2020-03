Cobra pitão de 4 metros capturada em Loulé

O grupo de caminhantes noruegueses espantou-se com o encontro. Uma pitão com quase quatro metros de comprimento não faz parte da paisagem da serra algarvia. Apesar de impressionados pelo tamanho da cobra, em vez de fugirem, chamaram o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas.



A pitão albina é própria das florestas tropicais do sudeste asiático. Este exemplar fora de sítio tem agora direito a uns raios de sol no centro de educação ambiental do parque natural da ria formosa, para onde foi levada.



O instituto recorda, por isso, que libertar um animal assim não é menos do que um ato irresponsável. Até porque compete com as espécies locais, o lugar dela não poderá ser a natureza.

O Zoo de Lagos será a nova casa, desta vez segura.