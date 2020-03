Um incêndio num restaurante em Vila Nova de Gaia provocou hoje dois feridos por inalação de fumo que tiveram de receber tratamento hospitalar, disse à Lusa fonte dos Bombeiros Sapadores.



O alerta foi dado cerca das 6:45, tendo as chamas ficado confinadas à zona da cozinha.



No combate ao incêndio no restaurante localizado na Avenida da República estiveram os Sapadores de Gaia, com 10 operacionais e três viaturas, e os Voluntários de Coimbrões.