Homicida confesso de portuguesa fica em prisão preventiva em São Tomé

O homicida de uma portuguesa em São Tomé e Príncipe, crime ocorrido na segunda-feira, ficou esta sexta-feira em prisão preventiva, após ter sido presente ao tribunal regional de Lembá, norte da ilha são-tomense, disse à Lusa fonte judicial.

A diretora da Polícia Judiciária (PJ) disse aos jornalistas que o assassinato da cidadã luso-são-tomense, ocorrido na segunda-feira no hotel que a mulher geria, no norte de São Tomé, "está esclarecido".

"Ontem, nós já tínhamos a confissão do suspeito, mas desacompanhada de outros elementos necessários às provas. Hoje fizemos as diligências para apresentá-lo ao Ministério Publico com provas suficientes", disse a responsável da PJ, Maribel Rocha.