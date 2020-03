Já é conhecido o vencedor do Carro do Ano 2020

Foi conhecido na noite de quinta-feira o vencedor do Essilor Carro do Ano 2020. O Toyota Corolla ganhou o Troféu Volante de Cristal 2020 e ainda o Híbrido do Ano.

A escolha foi feita ao longo de quatro meses pelos 19 jornalistas do júri, que realizaram testes aos 28 modelos a concurso. Na 37ª edição deste prémio, organizado pela SIC Notícias e Expresso, foram à ronda final sete candidatos: BMW Série 1, Kia XCeed, Mazda 3, Opel Corsa, Peugeot 208 e Skoda Scala.

O tema em destaque foi a ecologia, com a criação de duas classes distintas para automóveis elétricos e híbridos.