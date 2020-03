Marcha lenta na Bendita contra o mau estado do IC2

Esta manhã uma marcha lenta no IC2 na Benedita causou o caos no trânsito rumo a sul. Dezenas de automobilistas protestaram contra o mau estado do piso da estrada, os prejuízos e perigos que isso acarreta para particulares e empresas.

As palavras de ordem não são muito diferentes das que foram colocadas nos carros no ano passado. O protesto repete-se porque os problemas persistem. São cerca de 20 quilómetros partindo da Benedita em direção a sul. Contra o mau estado do piso marchar marchar mas de forma lenta.

A meio caminho do trajecto foi deposta uma coroa de flores a lembrar as vítimas da estrada. Minutos antes de os automobilistas iniciarem o protesto chegou uma notícia com desenvolvimentos que indicam poder estar em andamento a reparação da via. Mas a desconfiança por aqui não impediu a saída nem a promessa de mais contestação se as obras tardarem.

Quem não sabia e não fazia parte do protesto ficou preso num comboio de veículos que quase sempre se manteve nos 30 quilómetros por hora ou ainda mais lento provocando uma longa fila de trânsito.