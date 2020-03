A Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) associa-se a uma campanha internacional no âmbito do Dia da Mulher, que se celebra a 8 de março. "Stand Up, contra o Assédio Sexual em Público" pretende educar, e capacitar, as mulheres portugueses para o Assédio Sexual em público dando-lhe ferramentas e informação para lidarem com o assunto. Daniel Cotrim, da APAV, esteve na Edição da Manhã.