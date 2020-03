Adiada demolição de duas chaminés da Central Termoelétrica de Setúbal

A demolição das duas chaminés da Central Termoelétrica de Setúbal foi adiada devido a problemas técnicos. A operação, que começou a ser preparada há um ano, estava prevista para este sábado.

A organização não adiantou os motivos do atraso e não tem nova data prevista para o derrube.

Encerrada desde 2013, a central termoelétrica é uma das mais antigas unidades industriais do país.

A iniciativa da EDP em parceria com a Câmara Municipal de Setúbal, insere-se na aposta do município e em energias renováveis e na descarbonização do consumo elétrico.

Para já, a EDP em colaboração com as autoridades garante a segurança das populações e dos terrenos nas mediações e assegura que não existe perigo de colapso das chaminés.