António Costa prepara remodelação no Governo para substituir Centeno

António Costa estará a preparar uma remodelação no Governo para substituir o Ministro das Finanças, Mário Centeno, que deverá sair entre junho e julho deste ano, segundo avança o Observador.

O mandato do Ministro das Finanças na Presidência do Eurogrupo termina a 13 de julho e deverá seguir para o Banco de Portugal. O Governador do Banco de Portugal é nomeado através de uma resolução do Conselho de Ministros, sob a proposta do Ministro das Finanças.

Isto quer dizer que será o sucessor de Mário Centeno no Ministério das Finanças que indicará o agora minitro para o cargo de governador.