Boa Cama Boa Mesa: roteiro gastronómico por Montemor-o-Novo e Lisboa

No Boa Cama Boa Mesa na SIC, esta semana seguimos viagem até ao Alentejo para conhecer Montemor-o-Novo, uma cidade que mistura história e gastronomia. No restaurante Raíz e Tradição, a açorda de marisco é um dos best sellers, mas antes do prato principal não faltam petiscos típicos do Alentejo. Fazemos uma visita ao castelo, palco de alguns dos momentos mais marcantes da história nacional e terminamos no L’AND Vineyards, um wine resort de cinco estrelas, resultado de um sonho da família Sousa Cunhal, natural do Alentejo.

Em Lisboa dois Chefs premiados brilham em dois novos espaços; o “Canto”, do Chef José Avillez, com a curadoria de Ana Moura e Zambujo e “O Boteco”, do Chef Kiko, onde os sabores do Rio de Janeiro são transportados para a capital portuguesa.