Catarina Martins acusa o Governo de querer fazer novas Parcerias Público-Privadas na saúde ainda antes de regulamentar a nova Lei de Bases.

Declarações feitas na noite desta sexta-feira, depois do Parlamento chumbar o novo regime das PPP, num jantar do 21.º aniversário do partido, realizado em Vila do Conde, distrito do Porto, assegurando que o BE tudo fará para continuar a "impedir PPP ruinosas para o país".