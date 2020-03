Incêndio em habitação no Porto causa dois feridos

Um incêndio habitacional na cidade do Porto provocou hoje dois feridos, que foram conduzidos para um hospital da cidade, segundo a Proteção Civil que anunciou que o fogo já está dominado.



Duas moradoras de uma casa com entrada pela Rua João de Deus, com o número 21, na 'ilha do Carniceiro', no Porto, foram hoje transportadas para o hospital depois de a sua habitação ter começado a arder por volta das 12:43.

Uma das mulheres foi transportada para o hospital por causa da inalação de fumo enquanto a outra foi porque se sentia mal, explicou um porta-voz da Proteção Civil que estava no local do incêndio.

Segundo a Proteção Civil, o incêndio foi considerado dominado às 13:25, mas as ruas João de Deus e Augusto Gil continuavam cortadas ao trânsito.

Uma das vizinhas, Aida Silva, disse aos jornalistas, no local, que o fogo surgiu após terem sido ouvidas duas explosões.

Pelas 13:45, as autoridades presentes no local permitiram aos residentes o acesso rápido às habitações para verificar o estado em que estas se encontravam, tendo iniciado as perícias.

No local estão, para o combate às chamas, um batalhão dos sapadores do Porto, os bombeiros voluntários portuenses e o INEM.