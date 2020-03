500 mulheres assinalaram dia internacional com um jantar em Santa Comba Dão

Sábado à noite mais de 500 mulheres assinalaram antecipadamente o dia internacional com um jantar em Santa Comba Dão.

Um iniciativa marcada pelo convívio e pela solidariedade com a entrega de 2 mil euros ao núcleo regional da liga portuguesa contra o cancro.

As inscrições chegaram a ser 600 mas o receio do covid 19 levou a alguns cancelamentos.

Com humor, questões de saúde à parte, as mulheres que não quiseram faltar, fizeram do convívio, da igualdade e ainda da solidariedade motivos suficientemente fortes para uma noite animada.

Estava prometida a doação de 2 euros por cada participante à liga portuguesa contra o cancro mas o donativo acabou por ser bem maior e atingir os 2 mil euros.