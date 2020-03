Dia da Mulher assinalado em Lisboa com manifestação

O Dia da Mulher está a ser assinalado um pouco por todo o país com várias manifestações. Em Lisboa, a rede 8 de Março organizou, pela segunda vez, uma greve feminista nacional.

No Largo de Camões centenas de pessoas juntaram-se para reivindicar medidas contra a desigualdade e a violência de género.

Vários deputados do Bloco de Esquerda e do PAN juntaram-se a esta concentração.

Catarina Martins, coordenadora do Bloco, e Inês de Sousa Real, líder parlamentar do PAN, insistiram que há ainda muito a fazer por parte do poder político e legislativo para que a igualdade entre homens e mulheres seja uma realidade.

