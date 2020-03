"Let's Be Active" pretende despertar para os benefícios do exercício físico

A Associação de Ginásios de Portugal enviou uma carta, com um 'voucher', a todos os deputados para treinarem gratuitamente durante seis semanas num dos seus clubes, por considerar que "não estão ainda suficientemente despertos" para os benefícios do exercício. Esta iniciativa faz parte da campanha "Let's Be Active", promovida pela AGAP - Portugal Activo. José Carlos Reis, presidente da associação, esteve na Edição da Manhã.