As mortes por meningite, em Portugal, aumentaram para o número mais alto desde 2002, como revelam os dados do Instituto Nacional de Estatística referentes a 2018, onde morreram 51 pessoas, avança o site do Jornal de Notícias.

A população acima dos 65 anos é a mais afetada.

A diretora-geral da Saúde disse ao jornal que o aumento de mortes por meningite pode estar relacionado com uma bactéria específica, para a qual poderá sair uma recomendação de vacina para os idosos, ainda este ano.