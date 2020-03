Recuperação ambiental do rio Cértima beneficia troço de 10 km em Águeda e Oliveira do Bairro

O Fundo Ambiental já financiou intervenções em cerca de mil quilómetros de linhas de água por todo o país. Estas intervenções ajudam a prevenir cheias e incêndios.

O ministro do Ambiente visitou esta segunda-feira uma dessas obras, no Cértima, um rio com problemas ambientais, que atravessa os municípios de Águeda e Oliveira do Bairro.

A obra de 190 mil euros incidiu na limpeza e no reperfilamento do leito do rio.