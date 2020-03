Edição 2020 do "Guia Boa Cama Boa Mesa"

Foi lançado este sábado, dia 7 de março, mais uma edição do "Guia Boa Cama Boa Mesa", do Expresso, uma seleção dos melhores restaurantes e hotéis de Portugal. A edição 2020 chega às bancas com nova imagem e várias novidades. Paulo Brilhante, coordenador editorial do Guia, esteve na Edição da Manhã para nos falar das mudanças desta edição.