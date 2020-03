Orlando Nascimento é um dos candidatos para conselheiro do Supremo Tribunal da Justiça. O juíz que renunciou ao cargo de presidente do Tribunal da Relação de Lisboa, vai ser avalidado por José António Lameira, vice-presidente do Conselho Superior da Magistratura.

O regulamento do concurso estipula que seja analisado o prestigío profissional e cívico, a independência e a dignidade de conduta.