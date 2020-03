Temperaturas chegam hoje aos 30ºC

As temperaturas máximas previstas para hoje vão hoje alcançar os 30ºC em Beja. Mas as mínimas pelo país são temperaturas "dignas" de inverno.

Tal como diz o ditado popular "Março, marçagão, manhã de Inverno, tarde de Verão", durante o dia as temperaturas estão acima dos 20ºC em praticamente todo o país, mas à noite há uma descida abrupta de quase 20º.

Previsão do IPMA para o dia de hoje:



Céu pouco nublado ou limpo, apresentando-se geralmente

muito nublado no litoral a norte do Cabo da Roca até meio

da manhã, e aumentando temporariamente de nebulosidade

por nuvens altas a partir da tarde.

Vento fraco, soprando moderado (até 30 km/h) a partir da tarde,

de noroeste na faixa costeira ocidental e temporariamente forte

(até 40 km/h) entre os cabos Raso e Carvoeiro, e de sueste no

Algarve.

Neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais, em particular

no litoral a norte do Cabo da Roca.

Acentuado arrefecimento noturno.

Pequena subida de temperatura.



GRANDE LISBOA:

Céu pouco nublado ou limpo.

Vento em geral fraco do quadrante norte, tornando-se moderado

(20 a 30 km/h) de norte a partir da tarde, por vezes forte

(até 40 km/h) junto ao Cabo Raso.

Acentuado arrefecimento noturno.

Pequena subida de temperatura.



GRANDE PORTO:

Céu geralmente muito nublado, tornando-se gradualmente pouco

nublado a partir do meio da manhã.

Vento fraco, soprando moderado (20 a 30 km/h) de noroeste

durante a tarde.

Neblina ou nevoeiro matinal.

Acentuado arrefecimento noturno.

Pequena subida de temperatura.