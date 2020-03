O Ministério do Ambiente parou a obra do hotel em cima da Praia da Memória, em Matosinhos, por considerar que a licença é nula e que devem ser repostas as condições originais do terreno.

O promotor garante que tem todas as licenças e que ainda não foi notificado pelo Ministério do Ambiente.

Já a Câmara de Matosinhos diz que só aprovou o projeto depois de reunir os pareceres favoráveis das outras entidades.