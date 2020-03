Homem mata a mulher a tiro em Oliveira do Hospital

Um homem de 51 anos assassinou hoje a tiro a mulher, de 48, em Nogueira do Cravo, concelho de Oliveira do Hospital, disse à agência Lusa uma fonte da GNR.

A fonte do Comando Territorial de Coimbra da GNR adiantou que os indícios do crime foram "confirmados pela patrulha da Guarda que se deslocou ao local", após alerta para a situação recebida cerca das 8:50.

Segundo dados provisórios, o presumível homicida utilizou uma arma caçadeira para a prática do crime, com a qual também terá posto termo à vida.

As investigações passaram para a alçada da Polícia Judiciária, através da Diretoria do Centro, com sede em Coimbra.