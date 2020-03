Novo balanço da Covid-19 em Portugal: 12 mortos e 1.280 infetados

Direto

O número de casos confirmados do novo coronavírus em Portugal subiu este sábado para 1.280, mais 260 do que sexta-feira, e há 12 mortes confirmadas, segundo o boletim divulgado hoje pela Direção-Geral da Saúde.

A região Norte continua a ser a que tem mais casos positivos, são 644. Segue-se Lisboa e Vale do Tejo com 448. No Centro já foram confirmados 137 casos. No Alentejo 3 e no Algarve 31.

Há nesta altura 1059 casos suspeitos que aguardam o resultado das análises e estão sob vigilância das autoridades de saúde 13.155 casos.

Até agora recuperaram 5 pessoas.

