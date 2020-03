Não há vítimas do incêndio que deflagrou em casa devoluta no Porto

Um incêndio está a consumir esta terça-feira à noite uma casa devoluta, no centro da cidade do Porto, mas de acordo com os bombeiros sapadores não há risco de propagação, uma vez que chamas estão parcialmente controladas.

De acordo com o jornalista da SIC António Reis, não há vítimas a registar.

A casa está situada na Rua do Almada, no centro da cidade do Porto.