Sobe para 43 o número de mortos por Covid-19 em Portugal, quase 3 mil casos

A Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou esta quarta-feira a existência de 43 mortes e 2.995 casos de Covid-19 em Portugal.

O número de óbitos subiu de 33 para 43 em relação ao último balanço da DGS, enquanto o número de infetados aumentou de 2.362 para 2.995, mais 633 relação a ontem, uma subida que representa um aumento de 26,7%.

Há, ao todo, 22 casos recuperados a registar, os mesmos que ontem.

No boletim divulgado esta quarta-feira pela DGS, há, desde 1 de janeiro, um total de 21.155 casos suspeitos, dos quais 1.591 aguardam os resultados das análises e 16.569 testes que deram negativo.

O total de doentes internados é de 276, 61 deles em Unidades de Cuidados Intensivos.

A região Norte continua a ser a mais afetada, com 1.517 casos e 20 mortes. Segue-se Lisboa e Vale do Tejo, com 992 casos e 12 óbitos. A região Centro regista 365 casos e 10 mortes, o Algarve 62 casos e um morto, o Alentejo 12 casos, os Açores 17 casos e a Madeira 16 casos.

Os casos confirmados:

13 meninos e 21 meninas com menos de 10 anos;

35 homens e 42 mulheres entre os 10 e os 19 anos;

157 homens e 191 mulheres entre os 20 e 29 anos;

230 homens e 260 mulheres entre os 30 e 39 anos;

272 homens e 279 mulheres entre 40 e os 49 anos;

252 homens e 283 mulheres entre os 50 e os 59 anos;

198 homens e 226 mulheres entre os 60 e 69 anos;

142 homens e 134 mulheres entre os 70 e os 79;

110 homens e 150 mulheres casos com mais de 80 anos.

No que diz respeito aos óbitos:

3 homens e 1 mulher entre os 50 e os 59 anos;

7 homens entre os 60 e os 69 anos;

7 homens entre os 70 e os 79 anos;

13 homens e 12 mulheres com mais de 80 anos.

Espanha supera China em número de mortos

Espanha superou esta quarta-feira a China em número de mortes por Covid-19. O total ascende agora a 3.434 vítimas mortais - 738 nas últimas 24 horas -, mais 153 que na China.

Segundo os números do Ministério da Saúde espanhol, desde o início da pandemia, o país teve um total de 47.610 casos de Covid-19, mais 7.937 em relação aos dados de ontem.

Desde o início da pandemia, o país teve um total de 47.610 casos de covid-19, dos quais 3.434 morreram e 5.367 tiveram alta e são considerados como curados (datos consolidados às 21:00, uma hora menos em Lisboa, de terça-feira).

Susana Vera

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

