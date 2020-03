Castelo Branco e Guarda sob aviso amarelo devido a queda de neve

Os distritos de Castelo Branco e da Guarda vão estar sob aviso amarelo devido à queda de neve, entre as 12:00 de terça-feira e as 00:00 de quarta-feira, informou esta segunda-feira o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com a informação disponibilizada pelo IPMA, devido à queda de neve acima dos 1.600 metros, são previstas perturbações nestes dois distritos, como, por exemplo, "vias condicionadas ou interditas, danos em estruturas ou árvores devido à acumulação de neve" e ainda "abastecimentos locais prejudicados".

O aviso amarelo, o terceiro de uma escala de quatro, revela situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.