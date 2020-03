A Polícia Judiciária deteve esta segunda-feira três inspetores do SEF que prestavam serviço no aeroporto de Lisboa. São suspeitos do homicídio de um ucraniano que chegou a Portugal no início do mês.

A direção de fronteiras do SEF de Lisboa demitiu-se na sequência deste caso.

O Ministério da Administração Interna também já fez saber que pediu a abertura de um inquérito.