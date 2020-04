Cancelados projetos do aeroporto do Montijo e expansão da Portela

O projeto do aeroporto de Montijo foi cancelado, assim como a expansão da Portela. A informação foi confirmada esta quarta-feira num comunicado do Ministério das Infraestruturas e da Habitação.

"Dada a atual situação de incerteza no setor do turismo em geral, e do transporte aéreo em particular, o Governo decidiu cancelar o projeto de construção do aeroporto complementar do Montijo, tal como os restantes projetos de expansão aeroportuária".