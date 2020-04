Maior Super Lua de 2020 é hoje

A segunda e penúltima Super Lua do ano, e que tem a maior amplitude, ocorre esta terça-feira, quando o satélite natural da Terra, em fase de Lua cheia, parecer maior quando estiver próximo do horizonte.

"Na noite de 7 para 8 de abril, a Lua estará maior e mais brilhante que o habitual. Esta Super Lua é provocada pela ocorrência simultânea da fase de Lua cheia e da presença da Lua no perigeu (ponto da órbita da Lua, em que esta se encontra mais próxima da Terra)", destacou o Observatório Astronómico de Lisboa (OAL).

O instante da presença da Lua no perigeu é às 18:08 (hora de Lisboa), quando a Lua vai estar a uma distância de aproximadamente 356.906,557 km da Terra, enquanto o instante da fase da Lua Cheia é às 03:35 de quarta-feira, ou seja, há um desfasamento de 08:28 horas.

"A melhor ocasião para observar esta Super Lua cheia, será no momento do nascimento da Lua, em que ela aparece no horizonte, ou seja, no dia 7 de abril em Lisboa pelas 19:32 horas, no Porto pelas 19:30 horas, em Coimbra pelas 19:29 horas, no Funchal pelas 20:03 horas e em Ponta Delgada pelas 19:41 horas", assinalou o OAL.

A Lua nascerá no quadrante nordeste, no azimute 89º, contado de Sul para Este, especificou a entidade, acrescentando que o local ideal para a sua observação é o que tenha o horizonte desimpedido na direção Este.

Este ano só conta com três Super Luas: a primeira foi a 9 de março, a segunda é esta terça-fera, e no dia 7 de maio ocorre a última de 2020.