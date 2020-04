EDP alvo de ataque informático

A EDP foi esta segunda-feira alvo de um ataque informático. Em consequência foram afetados os serviços de apoio ao teletrabalho que está a ser garantido pelos profissionais a partir de casa.

Este ataque informático faz parte de uma ofensiva que atinge muitas outras empresas à escala internacional.

Em comunicado, a empresa diz que o ataque não teve impacto na continuidade do fornecimento de energia.



Comunicado na íntegra:



"A EDP foi alvo de um ataque informático à sua rede corporativa esta segunda-feira, 13 de abril, que está a condicionar o normal funcionamento de uma parte dos seus serviços e operações, não se registando, contudo, qualquer impacto na continuidade do fornecimento de energia.

Os serviços críticos de supervisão e controlo da rede elétrica de distribuição estão a operar normalmente, embora com adaptações decorrentes de algumas limitações.

Para conter os efeitos deste ataque, foram prontamente aplicadas medidas de prevenção e proteção dos sistemas que suportam as operações da empresa, estando a ser analisada a origem e a anatomia deste incidente, para que os serviços e operações em causa sejam rapidamente restabelecidos.

A atuação do grupo EDP perante este ataque está a ser articulada com as entidades competentes."