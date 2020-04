Expresso alcança 100 mil exemplares de circulação paga

Depois de em março ter atingido as melhores vendas dos últimos três anos, o jornal Expresso registou no último fim-de-semana, já em abril, um novo recorde, alcançando os 100 mil exemplares de circulação paga.

Em março de 2020, o jornal mais vendido em Portugal registou 92.901 exemplares de circulação paga.

Desde janeiro de 2017, em que teve 95.961 exemplares de circulação paga, que o Expresso não tinha vendas tão altas. Neste mês de abril, o jornal da Impresa reforçou este crescimento, atingindo os 100.551 exemplares de circulação paga.

Além do crescimento de vendas em banca, destacam-se as assinaturas digitais. Pela primeira vez, as assinaturas digitais passaram o valor de 30 mil exemplares.

O Expresso continua a poder ser adquirido nos locais de venda habituais que não encerraram (Veja qui onde) e tem ainda um serviço de entrega em casa, disponível através do número de telefone 21469 88 01 ou do email [email protected] .

Além disso, o jornal está também disponível através de assinatura digital, disponível na Loja Impresa (https://lojaimpresa.pt/assinaturas/expresso).

O jornal Expresso passou a estar disponível para venda em todas as lojas da Padaria Portuguesa, aumentando assim os locais onde é possível comprar o jornal numa altura em que alguns pontos de venda estão encerrados.