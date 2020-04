Homem de 26 anos morre na Amadora vítima de agressão com armas brancas

Um homem de 26 anos morreu este domingo na Amadora, distrito de Lisboa, na sequência de agressões com armas brancas após um desentendimento com dois homens, alegados autores do homicídio, que foram detidos no local, adiantou à Lusa fonte policial.

"Da alteração de ordem na via pública, por motivos que ainda não apuramos, acabou por resultar em ferimentos na vítima, que causaram a morte", explicou fonte do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP.

O incidente, que ocorreu na Amadora, no distrito de Lisboa, levou à detenção dos dois suspeitos do homicídio, de 19 e 21 anos, acrescentou.

Segundo a PSP, a vítima terá sido agredida com armas brancas pelos dois suspeitos, concretamente com uma faca e com uma 'chave macaco'.

O homem de 26 anos ainda foi transportado para o Hospital Fernando Fonseca, na Amadora, mas acabaria por falecer. Por se tratar de um homicídio, o caso passou agora para a competência da Polícia Judiciária, adiantou a mesma fonte.