Colisão entre Alfa Pendular e pesado de mercadorias faz 3 feridos

Uma colisão entre um comboio Alfa Pendular e um pesado de mercadorias na zona de Santarém fez pelo menos três feridos leves.

O motorista do pesado continua encarcerado no local, a aguardar que equipas da Infraestrturas de Portugal cheguem ao local.

O alerta para o acidente, que aconteceu na passagem de nível do Peso, junto à ponte da Asseca, na freguesia de Vale de Santarém, foi dado às 18h56.

A passagem de nível tinha sinalização, que estava a funcionar no momento do acidente. Ainda é impossível prever a normalidade da circulação ferroviária na linha do norte.

Ao que a SIC apurou, um dos feridos é o motorista do pesado de mercadorias e os outros dois passageiros do comboio.

A circulação na Linha do Norte está interrompida nos dois sentidos. No local estão várias viaturas do INEM e dos bombeiros de Santarém.