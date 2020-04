Colisão entre Alfa Pendular e pesado de mercadorias faz um morto

Uma colisão entre um comboio Alfa Pendular e um pesado de mercadorias na zona de Santarém fez esta quarta-feira um morto e, pelo menos, três feridos leves.

O comboio, que seguia do Porto para Lisboa, transportava 12 passageiros, mais um maquinista e o revisor. A CP está a tratar de uma ligação rodoviária para levar os passageiros até ao destino.

O alerta para o acidente, que aconteceu na passagem de nível do Peso, junto à ponte da Asseca, na freguesia de Vale de Santarém, foi dado às 18h56.

A passagem de nível tinha sinalização, que estava a funcionar no momento do acidente. Ainda é impossível prever quando a circulação ferroviária na linha do norte irá voltar ao normal.

Ao que a SIC apurou, um dos feridos é o motorista do pesado de mercadorias e os outros dois passageiros do comboio.

A circulação na Linha do Norte está interrompida nos dois sentidos. No local, estão 17 operacionais, oito viaturas dos bombeiros municipais e voluntário de Santárem e a VMER do hospital de Santarém.