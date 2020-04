PJ investiga caso de homem que agrediu mulher em Paredes

A Polícia Judiciária (PJ) está a investigar o caso de um homem que esta quarta-feira terá agredido a mulher, em Paredes, e que se suicidou de imediato, disse à Lusa fonte da GNR.

Segundo a fonte, o alegado agressor, de 70 anos, usou uma faca para atingir a vítima, de 66 anos, com golpes na cabeça, na habitação do casal, nas proximidades da Escola Secundária de Paredes.

A mulher foi assistida no local pelos Bombeiros de Paredes e pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação do Vale do Sousa, tendo sido transportada para o Hospital Padre Américo, em Penafiel.