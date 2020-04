Acidente em Santarém faz 1 morto e 3 feridos

Um comboio que fazia a ligação entre o Porto e Lisboa e um camião de mercadorias chocaram ao final da tarde desta quarta-feira, na passagem de nível de Vale do Peso, em Santarém.

O acidente fez 1 morto, o motorista do camião, e 3 feridos ligeiros. Um dos feridos foi transportado para o Hospital de Santarém para observação.

Ainda não são conhecidas as causas do acidente. No entanto, o local é propício a acidentes. Em 2016, uma pessoa morreu e 9 ficaram feridas num acidente semelhante porque o mecanismo automático da passagem de nível não estava a funcionar.

No entanto, os trabalhos de investigação ainda estão a decorrer e a PSP diz que, para já, não há indicação de falhas e que é prematuro estabelecer qualquer relação entre os dois acidentes.

O acidente obrigou ao corte da Linha do Norte nos dois sentidos. A linha continua suspensa devido aos trabalhos de remoção dos destroços que ainda estão a decorrer.