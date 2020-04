Governo aprova novas regras para avaliação mais eficaz do risco de violência doméstica

Foi aprovado em Conselho de Ministros um diploma que introduz alterações ao regime jurídico sobre a violência doméstica.

São medidas de prevenção, mas também de proteção e assistências às vítimas.

As alterações dizem respeito por exemplo às questões sobre as responsabilidades parentais de menores e novas normas para uma avaliação do risco mais eficaz.