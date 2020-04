Covid-19: Portugal com 903 mortos e 23.864 casos confirmados

Portugal regista hoje 903 mortos associados à covid-19, mais 23 do que no sábado, e 23.864 infetados (mais 472), indica o boletim epidemiológico divulgado pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

Há 1.329 casos de doentes recuperados, mais 52 no que no sábado. De registar ainda que 4.673 pessoas estão a aguardar o resultado laboratorial.

Existem 182 doentes iinternados nas Unidades de Cuidados Intensivos, sendo que há 1.005 doentes hospitalizados.

Comparando com os dados de sábado, em que se registavam 880 mortos, hoje constatou-se um aumento percentual de óbitos de 2,6%.



Relativamente ao número de casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus, os dados da DGS revelam que há mais 472 casos do que no sábado, representando uma subida de 2%.



A região Norte é a que resgista o maior número de mortos (519), seguida da região Centro (188), de Lisboa e Vale do Tejo (175), do Algarve (12), dos Açores (8) e do Alentejo que regista um caso, adianta o relatório da situação epidemiológica, com dados atualizados até às 24:00 de sábado.



Doentes em casa passam a recuperados só com um teste negativo

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 200 mil mortos e infetou mais de 2,8 milhões de pessoas em 193 países e territórios.

Perto de 800 mil doentes foram considerados curados.

Os Estados Unidos são o país com mais mortos (53.511) e mais casos de infeção confirmados (mais de 930 mil).