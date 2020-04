Rui Rio diz que os vírus no PSD estão em constante mutação

O presidente do PSD foi convidado do programa de Ricardo Araújo Pereira e, em jeito humorístico, Rui Rio diz que os vírus no partido estão em constante mutação e considera que houve uma problema de interpretação nas críticas ao governo neste tempo de pandemia.

