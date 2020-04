Especialistas dizem que objeto visto no céu perto de Fátima era meteoro rochoso

Vários vídeos chegaram à SIC com imagens do que os especialistas apontam ser um meteoro rochoso entre 50 centímetros a menos de três metros de diâmetro, num fenómeno com uma dimensão rara.

Só uma das cerca de 12 câmaras amadoras dedicadas a vigiar os céus em Portugal detetaram a passagem, mas houve quem registasse o momento.