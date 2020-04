Especialistas dizem que objeto visto no céu perto de Fátima seria meteoro rochoso

Vários vídeos chegaram à SIC com imagens do que os especialistas apontam ser um meteoro rochoso entre 50 centímetros a menos de três metros de diâmetro, num fenómeno com uma dimensão rara.

Só uma das cerca de 12 câmaras amadoras dedicadas a vigiar os céus em Portugal detetaram a passagem, mas houve quem registasse o momento.

Entretanto, o Observatório Astronómico da Universidade de Santiago de Compostela esclareceu que o objeto observado tratou-se não de um meteoro, mas da reentrada dos restos de um foguetão russo Soyuz, lançado no dia 25 deste mês. Esta foi, aliás, uma das hipóteses avançadas pelos especialistas contactados pela SIC para explicar o fenómeno.