Tempo melhora no fim de semana, termómetros podem chegar aos 30º C 

As previsões meteorológicas apontam para uma melhoria do estado do tempo no fim de semana, com os termómetros a rondar os 30º C em alguns pontos do país. Domingo será também o dia em que será levantado o estado de emergência. O Presidente da República já avisou que a que contenção continua a ser importante e que "o fim do estado de emergência não é o fim do surto".

Ainda assim, e apesar da continuidade de medidas restritivas, a previsão de sol e subida de temperatura pode ajudar a elevar os ânimo depois de alguns dias de céu encoberto e chuva, que deverão manter-se nos próximos dias

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, no fim de semana vai registar-se uma subida de temperatura.

Em Lisboa, as previsões apontam para máximas entre os 23º C e os 29º C, respetivamente no sábado e no domingo. Em Faro, os termómetros vão andar entre os 26º C e os 28º C.

No Alentejo, em Évora e Beja, espera-se que no domingo a temperatura possa chegar aos 31º C ou 32º C.

Para Norte, ainda há previsão de chuva no sábado para o Porto e as temperaturas não vão além dos 22º C no domingo. Em Braga, o cenário será mais animador, com os termómetros a chegarem aos 26º C.

De recordar que o próximo fim de semana é prolongado, devido ao feriado do 1º de Maio, mas o Governo decretou a proibição das deslocações para fora do concelho de residência no fim de semana prolongado (1, 2 e 3 de maio), à semelhança do que aconteceu no período da Páscoa.