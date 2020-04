Auchan Retail Portugal distribui 14 milhões de euros pelos trabalhadores

A Auchan Retail Portugal anunciou esta quinta-feira que distribuiu 12,5 milhões de euros relativos a resultados de 2019 aos trabalhadores, a que acresce 1,5 milhões de bónus atribuído em abril, o que totaliza 14 milhões de euros.

Em comunicado, a retalhista adianta que a distribuição de resultados no montante de 12,5 milhões de euros "equivale a uma média de 1,8 salários por cada colaborador".

Em abril, a Auchan Retail Portugal atribuiu "a todos um valor extra correspondente a 20% do ordenado total de março", um "bónus de incentivo pela situação da pandemia de covid-19, o que correspondeu a 1,5 milhões de euros".

No total, a empresa distribui pelos seus colaboradores 14 milhões de euros. "A Auchan tem como princípio distribuir uma parte dos lucros líquidos por todos aqueles que se empenharam a criar valor para a empresa, ou seja, pelos colaboradores", refere o diretor de recursos humanos da empresa, Jorge Filipe, citado em comunicado.

"Entre 2007 e 2019, já distribuímos pelos nossos colaboradores mais de 112 milhões de euros, sendo esta uma iniciativa com um impacto muito grande no envolvimento dos nossos colaboradores", salienta o responsável.

A Auchan Retail Portugal adianta que, se for acrescentada "a média de dois salários distribuídos em cada ano, nos últimos sete anos, a remuneração média mensal de um colaborador (...), com um mínimo de seis meses de empresa, é de 1.107 euros/mês, tendo ainda acesso a um conjunto de benefícios e apoios para o colaborador e respetiva família".

No final do ano passado, a Auchan Retail Portugal tinha 8.606 colaboradores, com uma média de idades de 38 anos e uma antiguidade média na empresa de 11 anos.

Quase dois terços (64%) dos trabalhadores são mulheres, sendo que metade dos lugares de liderança das equipas são ocupadas por colaboradores do sexo feminino.

A maior parte (92%) dos trabalhadores, no final de 2019, tinham contratos sem termo e 80% tinham horário completo, refere a retalhista, que acrescenta que 90% dos colaboradores são acionistas da Auchan Retail Portugal.

O grupo conta com 64 lojas físicas e 29 gasolineiras em Portugal.