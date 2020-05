Isabel Camarinha agradece aos trabalhadores portugueses no primeiro discurso que faz no 1º de Maio

O Dia do Trabalhador é hoje comemorado de forma diferente devido à pandemia com as iniciativas de rua da CGTP, em 24 cidades e com poucos participantes.

No primeiro discurso no 1º de Maio como secretária geral CGTP, Isabel Camarinha começou por agradecer a todos os trabalhadores que estão na linha da frente no combate à pandemia e a todos aqueles que têm garantido os bens essencias à sociedade.

A CGTP entendeu que a atual situação laboral exigia ações de denúncia e encontrou soluções para comemorar o 1.º de Maio na rua, em menos localidades e com pouca gente, de modo a respeitar o distanciamento.

