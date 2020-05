Homem em fuga à polícia tinha "quantidade significativa" de droga no sangue

Os exames toxicológicos feitos ao homem hoje detido em Lisboa, após uma perseguição de carro, detetaram "uma quantidade significativa de substância estupefaciente no sangue", disse à agência Lusa o comissário da PSP Luís Santos.

"Na análise toxicológica foi dado como positivo o consumo de uma substância estupefaciente", revela o comissário, que esta tarde disse existirem "fundadas suspeitas" de que o suspeito possa ter ingerido substâncias ilícitas durante a fuga. Segundo o agente, foi-lhe detetada "uma quantidade significativa de substância estupefaciente no sangue".

De acordo com Luís Santos, o homem, de 65 anos, já saiu do hospital e encontra-se em instalações da polícia, para ser presente no domingo a um juiz de instrução criminal. Luís Santos sublinha ser agora necessário esperar por exames complementares para saber como foi consumida a droga.

"Não podemos provar a forma como entrou na corrente sanguínea, isso só na perícia médico-legal", afirmou.

Segundo o comissário, o homem vai ser presente a um juiz por condução perigosa, condução sem a devida habilitação legal para o efeito, posse de arma proibida (um taco de baseball), condução sob influência de substância psicotrópica e resistência e coação sob funcionário da polícia.

O homem, de 65 anos, que circulava de automóvel, foi abordado na zona da Baixa, por volta das 15:00, numa operação STOP que a PSP tem estado a fazer para controlo das restrições à circulação. Não parou e fugiu às autoridades.

Seguiu-se uma perseguição por várias ruas de Lisboa, num percurso de cerca de quatro quilómetros, que terminou com a interceção do homem na Avenida Almirante Reis, onde se trancou no carro e "ofereceu resistência".

Durante a fuga, na Rua Morais Soares, embateu numa viatura, que ficou danificada. De acordo com o comissário Luís Santos, o homem "estava já referenciado por este tipo de ilícito" e "pôs terceiros em perigo".