"O Nuno Alpiarça, sem ter covid-19, acabou por ser uma vítima da doença"

O antigo atleta paralímpico Carlos Lopes considera o treinador Nuno Alpiarça, falecido na quinta-feira, uma "vítima de covid-19, sem o ser", e critica a demora entre a chamada para o INEM e a chegada ao hospital.

Contactado pela Lusa, o INEM garantiu que "não existiu qualquer atraso na assistência" e assegura que, "nas duas horas que decorreram entre o pedido de ajuda inicial e a chegada ao hospital, o doente esteve sempre a receber a assistência médica adequada à sua condição clínica".

Carlos Lopes refere que, segundo os relatos dos dois atletas que estavam com a vítima - que poucos dias antes tinha acusado negativo para covid-19 -, o treinador "ficou no chão demasiado tempo, sem que nada lhe tivessem feito, à exceção de lhe terem colocado uma máscara e uma viseira".

"No atual contexto, apanha-se alguém com dificuldades de respiração e a pessoa fica no chão com uma máscara, porque o protocolo covid-19 se sobrepõe a tudo", afirmou o antigo atleta, que foi treinado durante 10 anos por Nuno Alpiarça e o teve como seu atleta guia durante 15.